Corinthians: Augusto Melo quer renovar, mas Giovane tem dúvidas, diz Hernan

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, "quer muito" renovar o contrato do jovem Giovane, mas o jogador tem dúvidas. A informação é o colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, Giovane tem sondagens do mercado e ainda não se decidiu sobre a proposta oferecida pelo Corinthians. O jogador foi barrado no empate contra o Racing, ontem (24), pela Sul-Americana.

O presidente quer muito renovar com ele. O Augusto Melo gosta muito do jogador, vê muito potencial, mas existem alguns clubes que já estão conversando com ele. Existe a questão do mercado, do desejo do jogador.

O Raja Casablanca, que já levou o jogador do Corinthians na última janela, é um dos clubes interessados. Então, pesa também na negociação o que o jogador quer. André Hernan

O colunista contou que Augusto Melo trabalha pessoalmente pela renovação de Giovane. O jovem de 20 anos tem contrato com o Corinthians até o meio de 2025, mas não joga mais pelo clube enquanto não assinar a renovação, disse o técnico Ramón Díaz.

O Giovane está na dúvida, e o Augusto Melo está conversando muito com o atleta, da importância que é vestir a camisa do Corinthians, do projeto que o Corinthians pode oferecer pra ele.

O Augusto Mello tem muita esperança de que até semana que vem consiga reverter essa situação. Mas o Corinthians não vai forçar muito porque o jogador também passa por problemas pessoais. André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra