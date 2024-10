Conmebol define árbitros de jogos de volta das semis da Libertadores e Sula

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (25) a escala de árbitros para os jogos de volta das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana, que serão disputados na próxima semana.

O que aconteceu

Os jogos da Libertadores terão um colombiano e um chileno no comando. Wilmar Roldán (Colômbia) será o responsável por apitar River Plate x Atlético-MG, e Piero Maza (Chile) comanda Peñarol x Botafogo.

A Sul-Americana terá um paraguaio e um chileno no apito. Juan Benítez (Paraguai) apitará Lanús x Cruzeiro, e Felipe González (Chile) será o responsável por Racing x Corinthians.

River Plate e Atlético-MG se enfrentam na terça-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental — o Galo venceu o jogo de ida por 3 a 0. Já o Peñarol recebe o Botafogo na quarta-feira (30), às 21h30, no Campeón del Siglo — o time brasileiro goleou na ida por 5 a 0.

Lanús e Cruzeiro fazem o jogo de volta na quarta-feira (30), a partir das 19h, no estádio La Fortaleza — as equipes empataram por 1 a 1 no Brasil. O Racing recebe o Corinthians no El Cilindro na quinta-feira (31), às 21h30 — brasileiros e argentinos ficaram no 2 a 2 em São Paulo.

Arbitragens da Libertadores

River Plate x Atlético-MG

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: John León (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Peñarol x Botafogo

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: José Cabero (CHL)

Arbitragens da Sul-Americana

Lanús x Cruzeiro

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Derlis López (PAR)

Racing x Corinthians

Árbitro: Felipe González (CHL)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Juan Serrano (CHL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHL)