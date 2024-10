Brasileiros se consagram em votações no Congresso da Federação Internacional de Ginástica

Dois representantes da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) receberam, nesta sexta-feira, reconhecimento internacional. Ricardo Resende, diretor-geral da CBG, foi eleito para o Conselho da Federação Internacional de Ginástica (FIG) durante a 85ª edição do Congresso da FIG, realizado em Doha, no Catar. Enquanto Marcia Aversani foi eleita para o Comitê Técnico de Ginástica Rítmica da federação.

O sergipano Resende é também vice-presidente da União Pan-Americana de Ginástica (UPAG) e da Confederação Sul-Americana de Ginástica (Consugi). A paranaense Marcia ainda é presidente do Comitê Técnico de Ginástica Rítmica da UPAG e coordenadora de Ginástica Rítmica da CBG.

Ambos foram eleitos com votações consagradoras. Resende recebeu 96,67% dos votos, sendo o mais votado entre todos que concorriam a uma vaga, e se tornou o mais jovem a conquistar um assento no Conselho.

"O trabalho de muitas mãos está sendo reconhecido internacionalmente. É a confirmação de que estamos no caminho certo. O momento que vive a Ginástica Brasileira é histórico e exemplar. Cabe lembrar que esse processo foi iniciado pela presidente Luciene Resende, que o lidera. Ela abriu portas para a gente poder assumir esses postos, na Consug, UPAG e FIG. Claro que essas conquistas são acompanhadas por muita responsabilidade, com o nosso continente, com as Américas, com a Ginástica", disse Ricardo Resende.

Resende acredita que esse reconhecimento tende a crescer, e reitera que é ancorado por expressivos resultados da Ginástica Brasileira. "Isso reflete a força que temos nos ginásios, sobre o tablado, em cima dos aparelhos. E, pode ter certeza, somos ainda mais fortes fora das arenas de competição. Somos craques na gestão responsável dos recursos, sem jamais esquecermos o papel social que exercemos. Representamos jovens das três Américas que veem na Ginástica a possibilidade de realizar sonhos. Representamos treinadores, árbitros, profissionais de comissões multidisciplinares, dirigentes, todo um ecossistema que depende do nosso bom trabalho. Estamos conscientes da importância da nossa missão, e essa noção só nos encoraja", acrescentou.

Já Marcia Aversani, que concorreu com representantes de todos os continentes, foi a mais votada entre todas as que pleiteavam vaga no Comitê Técnico de Ginástica Rítmica. A brasileira foi reeleita com 98 votos.

"Estou muito contente por essa eleição. É a valorização do trabalho que faço na União Pan-Americana, desenvolvendo talentos, ajudando a melhorar a Ginástica em novos países. Quando entrei na presidência, eram 15 países que participavam de eventos da UPAG, hoje já temos 21. Caminhamos para chegar ao 22º, porque o Uruguai está chegando. Depois desses três anos em que estive no Comitê Técnico da FIG, onde aprendi muito, pude também colaborar com o desenvolvimento da ginástica no mundo. Acredito que esse número expressivo de votos que me qualificou como vice-presidente do Comitê Técnico é reflexo desse trabalho feito nas Américas. Tenho pela frente uma responsabilidade muito grande, mas acredito que estou pronta para enfrentar esse novo desafio", disse Marcia.

Por fim, Michele Carbinatto também foi eleita membro do Comitê de Ginástica Para Todos da FIG.