Ancelotti comenta o que significa treinar Vinicius Júnior e elogia jogador do Barcelona

Carlo Ancelotti está cada vez mais encantado com as atuações do atacante Vinicius Júnior. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico do Real Madrid contou o que significa treinar o brasileiro, que é um dos grandes favoritos a conquistar a Bola de Ouro.

"Significa treinar um dos melhores do mundo. É um garoto muito humilde, que evoluiu muito como jogador, tornando-se um dos melhores do mundo. É o futuro vencedor da Bola de Ouro e mantém a mesma humildade e seriedade desde o dia em que o conheci", falou.

A cerimônia da Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo na temporada, acontecerá na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), em Paris. Antes da premiação, Vini Jr. e Real Madrid terão um grande jogo pela frente.

Neste sábado, às 16h, Real Madrid e Barcelona se enfrentam no Santiago Bernabéu, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Um dos grandes desafios da equipe de Madri será parar o jovem Lamine Yamal, de apenas 17 anos, que vem fazendo grande temporada pelo clube catalão. Ancelotti elogiou bastante o atacante.

"Ele começou sua carreira de forma espetacular, gosto do seu jeito de jogar e da sua atitude. É um jogador perigoso, mas não devemos nos concentrar demais nisso. Precisamos considerar a qualidade do adversário, mas é mais importante focar no que vamos fazer. É um time que respeitamos porque está fazendo um ótimo trabalho e todos reconhecem isso. Começou muito bem a temporada", disse.

Caso vença o clássico, o Real Madrid encostará de vez no Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol. Enquanto o clube comandado por Ancelotti tem 24 pontos, a equipe de Hansi Flick tem 27.