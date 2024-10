Alicia: Corinthians faz por merecer rebaixamento por desrespeito ao jogo

As seguidas administrações ruins e a aparente falta de vontade em promover uma mudança interna fazem com que o Corinthians mereça ser rebaixado no Brasileirão, afirmou Alicia Klein, no Fim de Papo desta quinta (24).

O clube Corinthians está fazendo por merecer por um total desrespeito às regras do jogo, capacidade de administração, relação do Augusto Melo com a organizada.

[...] É muito triste, e o Corinthians tem potencial para fazer isso [reestruturação], com uma torcida imensa em um mercado imenso. Mas precisa querer e ter competência. Nesse momento me parece que não tem nenhuma dessas coisas.

Alicia Klein

Corinthians: 'Difícil não colocar empate na conta do treinador', diz Alicia

A colunista apontou que a má campanha do time alvinegro no Brasileirão também tem muita responsabilidade do treinador argentino.

São vários momentos em que fica difícil não colocar na conta do treinador. Tem algumas falhas na construção do elenco. Não é o melhor elenco do Brasil, mas certamente não é o pior. O Corinthians não é um dos quatro piores elencos do Brasileirão.

Alicia Klein

Corinthians: Itaquera não é mais um alçapão, diz Juca Kfouri

O colunista destacou que, além dos empates em casa nos mata-matas, o clube alvinegro acumula oito igualdades dentro de seus domínios no Campeonato Brasileiro.

O Corinthians empatar em Itaquera é o que tem sido mais comum. Basta dizer que, dos 15 jogos disputados em Itaquera pelo Brasileirão, o Corinthians empatou oito. O alçapão já não é mais um alçapão. Empatou com o Flamengo na Copa do Brasil e empatou com o Racing.

Juca Kfouri

