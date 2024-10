Zaracho treina com bola junto ao elenco, e Atlético-MG segue preparação para pegar o Inter

O Atlético-MG deu continuidade à preparação para o duelo contra o Internacional na manhã desta quinta-feira, na Cidade do Galo. O duelo, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 19h (de Brasília) deste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O meia Zaracho evoluiu na recuperação de sua lesão e treinou com bola com o grupo. O argentino se recupera de uma cirurgia de hérnia de esporte e não entra em campo desde o dia 20 de agosto, na vitória por 1 a 0 do Galo sobre o San Lorenzo, pelas oitavas de final da Libertadores. Na sequência, o camisa 15 trabalhou com a preparação física do clube.

Também lesionado, Bernard realizou corridas em volta do gramado e trabalhou com a fisioterapia. O meia, que se recupera de uma lesão no joelho direito, não joga desde a vitória do Atlético-MG sobre o Fluminense, por 2 a 0, pelas quartas de final da Libertadores.

Assim como nesta quarta-feira, os jogadores titulares na vitória sobre o River Plate realizaram trabalhos regenerativos, com exceção de Everson. O goleiro se juntou ao restante do elenco para um treino técnico-tático, comandado pelo técnico Gabriel Milito e sua comissão.

O técnico do Atlético-MG deve poupar alguns jogadores titulares contra o Inter, visando o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Galo visita o River Plate na próxima terça-feira, no Monumental de Nuñes, em Buenos Aires, na Argentina.

Vivo nas três competições, o Galo busca voltar a vencer no Brasileiro após empate com o Fortaleza na última rodada. O Atlético-MG ocupa a nona colocação, com 41 pontos conquistados, oito a menos que o próprio Inter, primeiro time do G6.