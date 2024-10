Corinthians: Yuri diz que gramado 'complicou', mas mostra otimismo por final

O atacante Yuri Alberto lamentou o empate do Corinthians com o Racing por 2 a 2 nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Apesar do resultado aquém do esperado, o artilheiro da noite com dois gols manteve o otimismo para o duelo da volta, que definirá quem vai avançar para a final da Copa Sul-Americana.

Ao falar do desempenho do Corinthians, Yuri citou as condições do gramado após a forte chuva em Itaquera. Algumas poças foram formadas no campo a partir da metade do primeiro tempo e prejudicaram as duas equipes no confronto.

A gente tinha totais condições de vencer, mas sabemos da força do nosso grupo. Infelizmente as condições do gramado no primeiro tempo e segundo nos complicou, mas temos que focar. Temos uma semana para trabalhar bastante e eu creio. Temos passado por um ano muito dolorido, e vai ser muito importante passar para a final. Temos totais condições disso junto com nossa torcida Yuri Alberto, ao SBT

O Racing abriu o placar no começo da partida, com o atacante Salas, em lance de falha do zagueiro Cacá. O Timão respondeu pouco tempo depois com Yuri Alberto, que recebeu passe de Memphis e concluiu para deixar tudo igual. Ainda na primeira etapa, Yuri virou para os mandantes, com chute de fora da área, e a equipe argentina voltou a igualar na segunda etapa, com gol do lateral direito Martirena.

O jogo de volta entre Corinthians e Racing está marcado para o próximo dia 31 (quinta-feira), no Estádio Presidente Perón, também às 21h30 (de Brasília). Quem levar a melhor no tempo normal, passa para a final da Sul-Americana. Em caso de novo empate, a eliminatória será decidida nas penalidades máximas.

Do outro lado da chave, Cruzeiro e Lanús também empataram na ida, em Belo Horizonte. Sai daí o adversário de Corinthians ou Racing na decisão.

O Timão volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, contra o Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Pantanal, às 19 horas (de Brasília).