Visando amistosos contra a Colômbia, Seleção feminina continua preparação sob o comando de Arthur Elias

A Seleção Brasileira feminina segue em período de preparação sob comando do técnico Arthur Elias. Desta vez, para dois amistosos contra a Colômbia. Visando a primeira partida, a equipe treinou nesta quinta-feira, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Sobre o primeiro duelo, a lateral Yasmim destacou o entrosamento que espera das colombianas.

"O grupo delas já está junto há algum tempo, então elas são bem entrosadas. É um time muito qualificado. A gente tem que ter atenção nas individualidades delas e também no coletivo, justamente porque elas já estão juntas há um tempo", disse a atleta do Corinthians.

A zagueira Lauren também ponderou a alta qualidade da seleção colombiana e surpreendeu ao eleger a Colômbia como maior rival do Brasil na América do Sul.

"Os jogos contra a Colômbia são sempre muito duros, trata-se do nosso maior rival sul-americano. É uma seleção muito capacitada. Mas a gente está se preparando da melhor forma para enfrentá-las bem e conseguir fazer nosso plano de jogo para vencê-las", afirmou a jogadora do Kansas City Current.

Os dois amistosos serão no Estádio Kleber Andrade. O primeiro duelo está marcado para o sábado, a partir das 18h30 (de Brasília). Enquanto a segunda partida será na próxima terça-feira, às 19h.