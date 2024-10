Vinicius Júnior é eleito jogador da semana na Champions

A UEFA anunciou nesta quinta-feira que o atacante Vinicius Júnior foi eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões. O brasileiro marcou três gols na vitória de virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 5 a 2, na última terça, no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da competição.

1st: Vinícius Júnior

2nd: Raphinha

3rd: Takumi Minamino

4th: Tijjani Reijnders

Após um primeiro abaixo do esperado do clube merengue, que saiu perdendo por 2 a 0, o camisa 7 comandou a reação da equipe, anotando o segundo, quarto e quinto gol.

Na próxima segunda-feira, Vinicius Júnior pode conquistar mais um prêmio. O jogador é o grande favorito para vencer a Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo na temporada. A cerimônia deste ano ocorre às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Na lista de melhores da semana da Champions League, outro brasileiro aparece em segundo: Raphinha. O atacante fez um hat-trick na goleada do Barcelona diante do Bayern de Munique por 4 a 1, nesta quarta, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Em terceiro, aparece o japonês Takumi Minamino, do Monaco, com dois gols e uma assistência contra o Estrela Vermelha, da Sérvia. Por fim, na quarta posição, está o holandês Tijjani Reijnders com dois tentos na vitória do Milan sobre o Club Brugge, da Bélgica.