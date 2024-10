Veja tudo o que você precisa saber sobre a cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2024

Na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), ocorrerá em Paris a 68ª edição da cerimônia da Bola de Ouro. Vinicius Júnior, que atua pelo Real Madrid, é o único atleta brasileiro que aparece entre os principais favoritos à conquista do maior prêmio individual do futebol mundial. Confira abaixo onde assistir, todos os troféus que serão entregues no evento e a lista completa de candidatos.

Onde assistir: A cerimônia poderá ser acompanhada na Max e na TNT.

Criada pela publicação francesa France Football, a Bola de Ouro é concedida desde 1956 para homenagear o melhor jogador do planeta. Em 2018, a premiação também passou a reconhecer a melhor jogadora de futebol feminino. A edição deste ano será realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França, e ainda vai eleger os melhores clubes e técnicos da temporada, tanto no futebol masculino quanto no feminino.

Também serão entregues o Troféu Yashin, para o melhor goleiro do ano; o Troféu Kopa, ao melhor jogador sub-21; o Troféu Gerd Muller, para o maior artilheiro da temporada; e o Troféu Sócrates, para iniciativas em projetos sociais.

Vini Jr. é um dos grandes favoritos e pode ser o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio desde Kaká, que venceu em 2007. O argentino Lionel Messi e a espanhola Aitana Bonmatí são os atuais vencedores da premiação principal.

Veja a lista completa dos indicados à Bola de Ouro

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Ruben Dias (Manchester City/Portugal), Phil Foden (Manchester City/Inglaterra), Frederico Valverde (Real Madrid/Uruguai), Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina), Haaland (Manchester City/Noruega), Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha), Grant Xhaka (Bayer Leverkusen/Suíça), Artem Dovbik (SK Dinipro/Girona/Roma/Ucrânia), Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha), Vini Jr. (Real Madrid/Brasil), Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona/Espanha), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha), Martin Odegaard (Arsenal/Noruega), Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha), Rodri (Manchester City/Espanha), Harry Kane (Bayern/Inglaterra), Vitinha (PSG/Portugal), Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra), Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha), Lamine Yamal (Barcelona/Espanha), Saka (Arsenal/Inglaterra), Hakan Calhanoglu (Inter de Milão/Turquia), Saliba (Arsenal/França), Mbappé (PSG/Real Madrid/França), Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina), Lookman (Atalanta/Nigéria), Rudiger (Real Madrid/Alemanha), Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha) e Declan Rice (Arsenal/Inglaterra).

Candidatos aos outros prêmios

Troféu Kopa: Pau Cubarsi (Barcelona/Espanha), Alejandro Garnacho (Manchester United/Argentina), Arda Guller (Real Madrid/Turquia), Karim Konaté (Red Bull Salzburg/Costa do Marfim), Kobbie Mainoo (Manchester United/Inglaterra), João Neves (PSG/Benfica/Portugal), Savinho (Manchester City/Girona/Brasil), Mathys Tel (Bayern/França), Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Warren Zaire-Emery (PSG/França).

Troféu Yashin: Diogo Costa (Porto/Portugal), Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça), Lunnin (Real Madrid/Ucrânia), Mike Maignan (Milan/França), Giorgi Mamardashvili (Valencia/Geórgia), Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina), Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha), Yann Sommer (Inter de Milão/Suíça) e Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns/África do Sul).

Melhor treinador do futebol masculino: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de La Fuente (Espanha), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City) e Lionel Scaloni.

Melhor treinador do futebol feminino: Sonia Bompastor (Lyon/Chelsea/França), Arthur Elias (Corinthians/Brasil), Jonatan Giraldez (Barcelona/Giraldez), Emma Hayes (Chelsea/Estados Unidos), Filipa Patao (Benfica) e Sarina Wiegman (Inglaterra)

Melhor clube do futebol masculino: Borussia Dortmund, Girona, Bayer Leverkusen, Real Madrid e Manchester City.

Melhor clube do futebol feminino: Barcelona, Chelsea, NJ/NY Gotham FC, Lyon e PSG.

Melhor jogadora: Barbra Banda (Shangai RCB/Orlando Pride/Zambia), Aitana Bonmati (Barcelona/Espanha), Tarciane (Corinthians/Houston Dash/Brasil), Lauren Hemp (Manchester City/Inglaterra), Trinity Rodman (Washington Spirit/Estados Unidos), Ada Hegerberg (Lyon/França), Manuela Giugliano (Roma/Itália), Mallory Swanson (Chicago Red Stars/Estados Unidos), Glodis Viggosdottir (Bayern/Islândia), Mariona Caldentey (Arsenal/Barcelona/Espanha), Lauren James (Chelsea/Inglaterra), Lea Schuller (Bayern/Alemanha), Patricia Guijaro (Barcelona/Espanha), Gabi Portilho (Corinthians/Brasil), Tabitha Chawinga (Lyon/PSG/Malawi), Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega), Lindsey Lohan (Lyon/Estados Unidos), Sjoeke Nusken (Chelsea/Alemanha), Yui Hasegawa (Manchester City/Japão), Lucy Bronze (Barcelona/Chelsea/Inglaterra), Salma Paralluelo (Barcelona/Espanha), Giulia Gwinn (Bayern/Alemanha), Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica), Alexia Putellas (Barcelona Espanha), Grace Geyoro (PSG/França), Sophia Smith (Portland Thorns/Estados Unidos), Ewa Pajor (Wolfsuburg/Barcelona/Polônia), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/Estados Unidos), Mayra Ramirez (Levante/Chelsea/Colômbia) e Marie-Antoinette Katoto (PSG/França).