Vasco bate Cuiabá pelo Brasileirão e volta a vencer após série de oito partidas

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos fizeram 1 a 0 no Cuiabá, nesta quinta-feira, em São Januário. Com o resultado, os cariocas chegaram a 40 pontos, mas seguem na 10ª posição. Já os mato-grossenses em penúltimo, com 27.

O gol da vitória do Vasco aconteceu no segundo tempo, com Hugo Moura. Diante do triunfo, o Cruzmaltino voltou a vencer após uma séria de oito jogos, incluindo Brasileiro e Copa do Brasil. No período, foram quatro derrotas e um empate e, durante a sequência, a equipe deu adeus à copa nacional.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Bahia, na segunda-feira, novamente em São Januário. No mesmo dia, o Cuiabá recebe o Corinthians, na Arena Pantanal.

O JOGO

O duelo começou equilibrado. O Cuiabá não ficou recuado e tentava os avanços. O Vasco também buscava o ataque. Só que ambos tinham dificuldade em criar bons lances.

O primeiro lance de perigo aconteceu somente aos 33 minutos. Vegetti foi lançado na área, mas acabou travado na hora de finalizar. Na cobrança de escanteio, Vegetti escorou e Léo mandou sobre o travessão.

O lance animou os cruzmaltinos, que seguiram no ataque, Sö que o Cuiabá respondeu aos 44 minutos. Fernando Sobral arriscou da entrada da área a bola passou muito perto do gol. Assim, o duelo seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Vasco quase marcou aos dois minutos. Walter falhou ao tentar cortar a bola, que ficou para Puma Rodríguez. O uruguaio chutou, mas em cima do goleiro, que se recuperou no lance.

Os donos da casa seguiram no ataque e chegaram ao gol aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, a bola chegou em Hugo Moura, que mandou para a rede.

Somente após o revés, o Cuiabá se lançou ao ataque. Os visitantes passaram a avançar e tiveram boas finalizações com Pitta e Lucas Fernandes.

O Vasco diminuiu o ritmo e recuou, deixando o Cuiabá com mais posse de bola. Os visitantes voltaram a assustar aos 31 minutos, em chute de Gustavo Sauer para defesa segura de Léo Jardim.

Nos minutos finais, o Cuiabá pressionou em busca do empate. No entanto, o Vasco soube impedir as boas jogadas do adversário para sair de campo com a vitória em São Januário.

MAIS 3?? PONTOS PARA O ??????? ?? ?????? ?

O VASCO DA GAMA VENCE O CUIABÁ EM SÃO JANUÁRIO! ? HUGO MOURA ?: Matheus Lima | #VascoDaGama#VASxCUI#BrasileiroNaVascoTV pic.twitter.com/qaC5xj7EGP ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 24, 2024

FICHA TÉCNICA



VASCO 1 X 0 CUIABÁ

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 24 de outubro de 2024



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Hugo Moura e Vegetti (Vasco); Derik (Cuiabá)

GOL



VASCO: Hugo Moura, aos 7min do segundo tempo

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Jean David), João Victor, Léo e Leandrinho (Dominguez); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Payet) e Coutinho (Jair); Puma Rodríguez, Emerson Rodriguez (Lucas Pitón) e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon (Max); Filipe Augusto (Jonathan Cafu) , Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Derik), Clayson (Eliel) e Pitta



Técnico: Bernardo Franco