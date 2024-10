STJD amplia pena de árbitro que cometeu erro de direito em Fluminense x São Paulo

O Tribunal Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu ampliar a pena de suspensão do árbitro Paulo Cesar Zanovelli de 15 para 30 dias, em julgamento realizado nesta quarta-feira. Ele cometeu um erro de direito no jogo ente Fluminense e São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Zanovelli foi denunciado pelo erro cometido na partida e, no início de outubro, recebeu pena mínima. Na jogada que originou o primeiro gol da equipe mandante, o juiz deixou de marcar um toque na mão de Thiago Silva, mesmo após o alerta do VAR.

O São Paulo, porém, entrou com recurso e pediu uma punição maior. O Pleno, por maioria, considerou que houve de fato um erro de direito e achou justa a ampliação da pena para 30 dias.

O clube paulista, ainda, havia entrado com um pedido para anulação da partida. A impugnação, contudo, foi negada. O STJD, apesar de concordar que houve o erro de direito, acredita que a falha teve pouca relevância para o resultado do jogo.

Com a punição aumentada, Paulo Cesar Zanovelli volta a ficar suspenso. Ele chegou a apitar o duelo entre Botafogo-SP e Ituano, nesta última quarta-feira, pela Série B do Brasileirão. Durante a suspensão, foi escalado para o jogo das Eliminatórias Sul-Americanas, entre Equador e Paraguai, já que a pena não valia para torneios internacionais.

Relembre o caso

O lance em questão é o primeiro gol, marcado pelo atacante Kauã Elias. Na origem da jogada, aos 31 minutos do primeiro tempo, o juiz teria dado vantagem em falta de Thiago Santos em Calleri. Na sequência, contudo, Thiago Silva pegou a bola com a mão para cobrar rapidamente a suposta infração.

Ao iniciar a comunicação com o VAR, sob comando de Igor Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG), o árbitro afirma ter mandado o jogo seguir, mas , ao se deparar com o lance citado, Zanovelli se contradiz, fator que fez com que o STJD aceitasse a notícia de infração impetrada pelo São Paulo.

"Para mim disputa de espaço, entre Calleri e Thiago (Santos). O Calleri segura o Thiago, e eu dou vantagem da falta do Calleri. Era para o Fluminense", disse no primeiro momento.

"Eu ia dar vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou o sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol, legal", afirmou após rever a jogada.

O duelo terminou em vitória por 2 a 0 do Fluminense. Keno, nos acréscimos, anotou o segundo gol e findou as chances de reversão do resultado pelo São Paulo.