Sport ganha do Guarani e mantém briga com o Santos pela ponta da Série B

Nesta quinta-feira, o Sport venceu o Guarani por 4 a 0 na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado importantíssimo para a sequência dos mandantes na Segundona contou com gols de Fabinho, Barletta, André Felipe e Francisco.

Agora, diante dos três pontos em casa, o Sport voltou a enconstar no Santos, com 59 unidades conquistadas nas 33 rodadas já disputadas. O Peixe fica na frente por conta do saldo de gols (21 a 17). Por sua vez, o Guarani permaneceu na lanterna na competição com apenas 31 pontos somados.

Pela 34ª rodada da Série B, o Sport volta a atuar na próxima segunda-feira (28), às 21h (de Brasília), na Arena Independência. O Guarani, em busca de deixar a última posição, na terça-feira, às 21h30, recebe o Novorizontino, no Brinco de Ouro.

OS GOLS

O Sport inaugurou o marcador aos 30 minutos do primeiro tempo, com gol de Fabinho. Dez minutos depois, aos 40, Barletta anotou o segundo dos mandantes.

Porém, antes de acabar a etapa incial, nos acréscimos, aos 46 minutos, André Felipe deixou a vantagem do Sport ainda mais confortável.

Para fechar a conta, Francisco, aos 44 minutos do segundo tempo, anotou o quarto gol do Sport.