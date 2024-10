São Paulo ganha do Criciúma de virada e garante classificação às quartas da Copa do Brasil sub-20

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil de sub-20. Nesta quinta-feira, o time paulista ganhou do Criciúma de virada, por 3 a 1, em Cotia, e garantiu a vaga na próxima fase da competição. Foram dois gols de Ferreira e um de Ryan Francisco.

No primeiro encontro, em Santa Catarina, o Tricolor goleou o Tigre por 4 a 0. Sendo assim, o time paulista vai para a fase de quartas de final com 6 a 1 no placar agregado.

Apesar de jogar em casa, o São Paulo saiu atrás do marcador no jogo desta quinta-feira. Com apenas quatro minutos, Ruan aproveitou o rebote cedido pelo goleiro João Pedro e abriu o placar a favor do Criciúma.

As Crias de Cotia, porém, buscaram o empate rapidamente. Aos oito minutos, Ferreira recebeu ótimo cruzamento no campo de ataque e, com liberdade, deixou tudo igual. O Tricolor conseguiu a virada na etapa complementar, de novo por meio de Ferreira, aos 25 minutos. Já aos 42, Ryan Francisco converteu um pênalti e completou a vitória.

O São Paulo ainda não conhece seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20, pois ainda há um duelo em andamento, entre Macapá e Náutico-RR. Quando todos os classificados forem confirmados, haverá definição dos embates da próxima fase. Este processo ocorrerá por meio das campanhas dos times.

A equipe tricolor, comandada por Allan Barcellos, volta as atenções para o Campeonato Paulista da categoria. O time irá enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira, às 11h (de Brasília), em Atibaia, pelo embate de ida da semifinal do torneio estadual. A volta será no dia 3 de novembro, às 20h, em Cotia.