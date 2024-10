São Paulo está entre os times que menos empatam nesta edição de Brasileirão; confira

O São Paulo volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (26) para enfrentar o Criciúma, pela 31ª rodada da competição. O Tricolor paulista vive uma oscilação de resultados no torneio e defende a marca de ser, junto a Grêmio e Vitória, a equipe com menos empate até aqui no Brasileirão.

Ao todo, São Paulo, Vitória e Grêmio empataram apenas cinco jogos das 30 rodadas que disputaram no Campeonato Brasileiro. A critério de comparação, o Corinthians e Atlético-MG, time com mais empates, tem 11 cada um.

O último empate do São Paulo neste Campeonato Brasileiro ocorreu no dia 24 de julho, quando ficou no 2 a 2 contra o Botafogo, no Morumbis. Na ocasião, Lucas Moura e Ferreirinha marcaram os gols da equipe paulista, enquanto Tiquinho e Cuiabano anotaram os tentos do Glorioso. A partida foi válida pela 19ª rodada.

Além desta vez, o São Paulo empatou em outras quatros rodadas. Os resultados foram contra: Juventude (0 a 0, pela 18ª rodada), Corinthians (2 a 2, pela 9ª rodada), Internacional (0 a 0, pela 8ª rodada) e Palmeiras (0 a 0, pela 4ª rodada).

Desde o último empate, contra o Botafogo, o São Paulo entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro outras 11 vezes. Neste recorte, são seis vitórias e cinco derrotas. Isto é, 54,5% dos pontos conquistados.

O São Paulo retorna aos gramados para enfrentar o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse. A partida está programada para começar às 21h (de Brasília). De olho na segunda vitória consecutiva, o Tricolor figura na quinta posição da tabela, com 50 pontos conquistados. O time mandante, por sua vez, é o 12º lugar, e tem 36 unidades somadas.