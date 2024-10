São Paulo busca engatar sequência de vitórias no Brasileirão após nove rodadas

O São Paulo atravessa um período de oscilação na temporada. Eliminado das duas copas, o Tricolor paulista a classificação direta à Copa Libertadores de 2025 como princial objetivo neste Campeonato Brasileiro. A equipe, porém, esbarra em maus resultados e não consegue engatar uma sequências de bons resultados na competição.

Com a vitória por 3 a 0 diante do Vasco na última rodada, no Brinco de Ouro, o São Paulo mira um novo triunfo, desta vez contra o Criciúma, para atingir uma marca não alcançada há nove jogos. Isso porque a última vez em que a equipe paulista chegou a duas vitórias consecutivas aconteceu no dia 11 de agosto.

Na ocasião, o São Paulo havia vencido o Atlético-GO por 1 a 0, no Morumbis, com gol de André Silva, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da vitória diante do Dragão, o Tricolor Paulista bateu o Flamengo, pela 21ª rodada, também no Morumbis e por 1 a 0, com gol anotado por Jonathan Calleri.

Desde então, foram oito jogos de Tricolor paulista pelo Brasileirão e a equipe não conseguiu vencer duas vezes consecutivas. Neste período de oscilação de resultados, o São Paulo venceu quatro jogos e perdeu outros quatro, sem nenhum empate. Isto é, 50% de aproveitamento dos resultados.

O São Paulo retorna aos gramados neste sábado (26) para enfrentar o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, está programada para começar às 21h (de Brasília).

De olho na segunda vitória consecutiva, o Tricolor figura na quinta posição da tabela, com 50 pontos conquistados. O Criciúma, por sua vez, é o 12º lugar, e tem 36 unidades somadas.