São Paulo abre negociação para renovar com Alan Franco, diz Hernan

O São Paulo abriu negociação com o zagueiro Alan Franco para renovação de contrato até 2027, informou o colunista André Hernan, no De Primeira.

O São Paulo quer muito renovar até 2027. O Alan Franco hoje é o principal pilar da defesa do São Paulo. O contrato dele acaba em dezembro de 2025, só que São Paulo já quer se antecipar e renovar até 2027. André Hernan

O colunista explicou que o Tricolor quer adiantar a renovação de Alan Franco porque sabe que há clubes da América do Sul interessados no argentino. As conversas informais já começaram, mas a diretoria são-paulina colocará a proposta na mesa após o Brasileirão.

O São Paulo quer encaminhar a renovação de contrato e vai ter um aumento salarial. É um jogador que o São Paulo não quer perder e sabe que existe um mercado sul-americano muito forte em cima dele.

Já tem uma aproximação, mas formalmente, com os empresários, só a partir do término do Campeonato Brasileiro. André Hernan

Hernan: Corinthians encara Racing como preparação para 'final' com Cuiabá

O Corinthians encara hoje (24) o Racing, às 21h30, na Neo Química Arena, pela semifinal da Sul-Americana, como uma preparação para a "decisão" contra o Cuiabá no Brasileirão, afirmou André Hernan.

Esse sim é jogo de final de campeonato para o Corinthians. André Hernan

O plano é ajustar o time para o confronto direto contra o Dourado e mudar o clima após a queda na Copa do Brasil, contou Hernan.

Nesse primeiro jogo contra o Racing, em Itaquera, com a torcida no estádio, o Corinthians vai tentar transformar esse ambiente. Fazer um bom jogo contra o Racing que seja positivo para o jogo contra o Cuiabá.

Está sendo uma espécie de preparação. Claro que o Corinthians quer chegar na final da Sul-Americana, mas a grande preparação no quesito ambiente e ajustes do time é para o jogo contra o Cuiabá. André Hernan

Assista ao comentário:

PVC: Show do Botafogo não tem nada a ver com a eliminação do Flamengo

A goleada de 5 a 0 do Botafogo sobre o Peñarol na Libertadores "não tem nada a ver" com a eliminação do Flamengo pelo time uruguaio, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

Um jogo é um jogo, outro jogo é outro jogo. Não quer dizer nada. Hoje é o dia do Botafogo, não é o dia de lamentar o Flamengo. O Flamengo já lamentou, já demitiu o Tite, já resolveu o problema dele.

O Flamengo decidiu que o Tite era o problema dele. Agora é vida nova com o Filipe Luís, tentando ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo não tem nada a ver com o 5 a 0 do Botafogo. É outro jogo. Paulo Vinícius Coelho

Assista ao comentário:

