Santos se reapresenta e inicia preparação para duelo com o Ituano pela Série B

O Santos iniciou a preparação para o duelo com o Ituano, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou no CT Rei Pelé na manhã desta quinta-feira.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará realizaram apenas um treino físico. O restante fez uma atividade técnica, sob supervisão do técnico Fábio Carille.

O comandante, aliás, tem um desfalque certo para o embate em Itu. O goleiro Gabriel Brazão recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão. Diógenes e Renan brigam pelo posto.

Já JP Chermont, Luan Peres e Giuliano são dúvidas. O lateral direito se recupera de um edema na parte posterior da coxa direita. O zagueiro trata um estiramento muscular na região intercostal esquerda. O meia, por sua vez, está com um edema na região inferior da perna direita

Carille ainda tem três sessões de treinos para definir quem vai a campo. O duelo com o Ituano está marcado para segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 34ª rodada da Série B.

O Santos lidera a competição, com 59 pontos. O Galo de Itu aparece em 18º, com 34.

Veja a programação do Santos

Quinta-feira (24)



Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (25)



Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Sábado (26)



Treino às 9h no CT Rei Pelé.

Domingo (27)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Saída para Itu de tarde.

Segunda-feira (28)



Ituano x Santos FC - 19h - Novelli Júnior.