Santos pode garantir matematicamente acesso com mais duas vitórias na Série B; veja contas

O Santos está cada vez mais próximo do retorno à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Ceará, nesta terça-feira, pela Série B, o time colocou um pé no acesso e pode assegurar matematicamente o retorno à Série A com mais dois triunfos.

O Peixe, neste momento, lidera a tabela da Segunda Divisão, com 59 pontos conquistados. A vantagem em relação ao Vila Nova, primeiro time fora do G4, é de sete pontos.

Independente dos demais resultados desta rodada, o Santos irá carregar esta distância de sete pontos para a próxima partida, contra o Ituano. E, se vencer o jogo em Itu, pode chegar a dez pontos de diferença para o quinto colocado.

Sendo assim, o Peixe poderia garantir matematicamente o acesso com mais uma vitória. Caso a equipe ganhe do Vila Nova, pela 35ª rodada, e conte com tropeços dos demais concorrentes, pode atingir 13 pontos de vantagem do G4. E, a três rodadas para o fim da Série B, não sairia mais da zona de classificação à elite.

Segundo o cálculo do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Peixe agora é dono de 94% de chances de subir à Série A.

Apesar de liderar a Série B, o Santos, de acordo com a UFMG, não é favorito ao título do torneio. A equipe tem 33.1% de chances de conquistar a taça, enquanto o Sport tem uma probabilidade maior: 36.6%.

Com a vitória sobre o Ceará, o Santos se aproximou do "número mágico" para garantir o acesso à Série A. A comissão técnica de Fábio Carille trabalha com 64 pontos como nota de corte.

O próximo compromisso da equipe alvinegra é contra o vice-lanterna Ituano. O embate está marcado para a próxima segunda-feira, no Novelli Júnior, em Itu, às 19h.