Rio Open anuncia Procopio Cup

O Rio Open lançou, nesta quinta-feira, a Procopio Cup. Homenageando um dos pioneiros do tênis no Brasil, a competição acontecerá entre os dias dez e 15 de dezembro na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo, terá entrada gratuita para o público, com resgate de ingressos em quantidade limitada, e premiará o grande vencedor com um convite no qualifying do Rio Open.

Semelhante ao formato do ATP Finals, a Procopio Cup será disputada entre oito tenistas brasileiros, sem limite de idade e que se classificarão através do ranking da ATP. Estes tenistas serão divididos em dois grupos de quatro, com os dois melhores de cada grupo avançando para a semifinal. Os vencedores de cada duelo seguem para a grande decisão em busca da tão desejada vaga no qualifying do maior torneio de tênis da América do Sul. A lista dos tenistas que disputarão a competição será divulgada em breve pela organização, assim como a forma de resgate dos ingressos gratuitos, em quantidade limitada, para o público.

"Criamos um novo evento com o objetivo de dar oportunidade para os melhores brasileiros no ranking da ATP de jogarem o Rio Open, independente da idade. Tem muito tenista que sonha com a chance de jogar o maior torneio que temos aqui no Brasil, na América do Sul, mas acaba não conseguindo e essa é a chance dele jogar um torneio com os melhores do país e sair com a vaga no qualifying", disse Thomaz Costa, Diretor do Torneio.

A nova competição foi nomeada em homenagem a uma figura crucial para a história do tênis brasileiro e pioneiro em muitos âmbitos. Entre os seus feitos desbravando o Brasil e o mundo em busca do crescimento do esporte, Alcides Procópio foi o primeiro campeão brasileiro de adultos, o primeiro brasileiro a ganhar jogos em Wimbledon, o primeiro brasileiro a conquistar um título internacional e um dos fundadores da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

O Rio Open apresenta a Procópio Cup, competição disputada entre tenistas brasileiros, sem limite de idade, em busca de uma vaga no qualifying do maior torneio de tênis da América do Sul! O torneio acontece entre 10 e 15 de dezembro na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo ? pic.twitter.com/qL45mRQJfb ? Rio Open (@RioOpenOficial) October 24, 2024

Um dos maiores legados de Procopio foi a criação do Banana Bowl, considerado um dos maiores torneios infantojuvenis do mundo. Inspirado pelo norte-americano Orange Bowl, Procópio propôs a criação de uma competição numa versão abrasileirada e o sucesso foi quase instantâneo. O torneio fomentou o tênis sulamericano e viu lendas do esporte, como Gustavo Kuerten, John McEnroe, Ivan Lendl, Andy Roddick, Yannick Noah, Juan Martin Del Potro e mais, dando largos passos às estreladas carreiras que vieram a ter posteriormente.

Procopio também presidiu a Federação Paulista de Tênis por 19 anos, considerada a Era de Ouro do tênis paulista, criou a primeira empresa nacional de fabricação de raquetes de tênis e outros equipamentos e capitaneou e defendeu a equipe brasileira na Copa Davis. O seu grande impacto dentro e fora das quadras é sentido até hoje, influenciando o crescimento do tênis brasileiro.

"O meu pai certamente está muito orgulhoso em ver o nome dele associado a um evento desse calibre no clube que ele frequentou a vida toda. O pioneirismo dele pavimentou o caminho de muitos tenistas e espero que a Procopio Cup possa ajudar a seguir construindo essa história de sucesso do tênis brasileiro", disse Suzana Procopio, filha de Alcides.

O Rio Open acontecerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro e já tem Alexander Zverev, número três do mundo e medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Holger Rune, 14ª do ranking e uma das grandes sensações da nova geração com apenas 21 anos, e Lorenzo Musetti, o 17º do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, entre os confirmados.