Richarlison marca, Tottenham supera AZ e segue 100% na Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Tottenham venceu o AZ, por 1 a o, pela terceira rodada da Liga Europa, com gol de Richarlison, de pênalti, em casa. Assim, a equipe segue com 100% de aproveitamento.

Aos oito minutos da segunda etapa, o brasileiro cobrou a penalidade com categoria para garantir mais três pontos. Diante disso, o time inglês está na segunda posição, com nove pontos, mesma pontuação da líder Lazio, mas com desvantagem no saldo de gols (7 vs 5). O time holandês, por sua vez, se encontra em 24º lugar, com três unidades.

Em contrapartida, o Manchester United empatou com o Fenerbahce por 1 a 1, no Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium. A equipe de Erik ten Hag, portanto, segue sem vencer na competição.

Aos 14 minutos, em contra-ataque, Garnacho serviu Zirkzee, que passou para Ericksen finalizar e fazer 1 a 0 para o United. Logo no começo do segundo tempo, aos três, o time de Mourinho deixou tudo igual, quando, após cruzamento de Saint-Maximin, En-Nesry tocou de cabeça para o fundo do gol.

Com o resultado, o Manchester United ocupa a 21ª colocação, com três pontos. Já o Fenerbahce permaneceu com cinco unidades, na 14ª posição.

Confira os outros resultados desta quinta-feira de Liga Europa

Eintracht Frankfurt 1 x 0 Rigas FS

Roma 1 x 0 Dínamo Kiev

Midtjylland 1 x 0 Union

Qarabag 0 x 3 Ajax

Maccabi 1 x 2 Real Sociedad

Paok 2 x 2 Ptzen

Ferencváros 1 x 0 Nice

Lyon 0 x 1 Besiktas

Anderlecht 2 x 0 Ludogorets

Athletic Bilbao 1 x 0 Slavia Praha

Malmo 0 x 1 Olympiacos

Porto 2 x o Hoffenheim

Twent 0 x 2 Lázio

Rangers 4 x 0 FCSB