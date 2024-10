Resultados da NBA: Bucks derrotam os 76ers fora de casa

A NBA teve sequência nesta quarta-feira com a estreia de 20 equipes na temporada 2024/25. Destaque para o encontro entre dois dos favoritos da Conferência Leste: o Milwaukee Bucks aproveitou os desfalques do Philadelphia 76ers e, liderado pelos 30 pontos do armador Damian Lillard, venceu fora de casa por 124 a 109.

Na Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers recebeu o Phoenix Suns para um duelo equilibrado. Contando com 25 pontos do veterano Kevin Durant, os visitantes levaram a melhor com o placar de 116 a 113.

Veja os resultados da NBA nesta quarta:

Detroit Pistons 109 x 115 Indiana Pacers



Atlanta Hawks 120 x 116 Brooklyn Nets



Miami Heat 97 x 116 Orlando Magic



Philadelphia 76ers 109 x 124 Milwaukee Bucks



Toronto Raptors 106 x 136 Cleveland Cavaliers



Houston Rockets 105 x 110 Charlotte Hornets



New Orleans Pelicans 123 x 111 Chicago Bulls



Utah Jazz 124 x 126 Memphis Grizzlies



Los Angeles Clippers 113 x 116 Phoenix Suns



Portland Trail Blazers 104 x 139 Golden State Warriors.