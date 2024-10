Real Madrid confirma lesão na coxa de Rodrygo

Nesta quinta-feira, o Real Madrid confirmou que o atacante Rodrygo, após realização de exames médicos, foi diagnosticado com uma lesão muscular no bíceps femoral direito. Assim, ele está fora do clássico contra o Barcelona, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Parte médico de Rodrygo. #RealMadrid ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2024

O clube não divulgou o tempo exato de recuperação. Porém, a expectativa é que o brasileiro fique três semanas fora dos gramados.

O camisa 11 se machucou na última terça-feira, durante a vitória do clube merengue sobre o Borussia Dortmund por 5 a 2, pela Liga dos Campeões. Rodrygo se lesionou no lance do terceiro gol do Real Madrid. Após participar diretamente do tento de Lucas Vásquez, o brasileiro pediu substituição aos 38 minutos do segundo tempo, dando lugar ao francês Aurélien Tchouaméni.

Na terça, depois do confronto, o atacante já havia deixado se pronunciado em suas redes sociais sobre a lesão.

"Obrigado por todas as mensagens de amor e apoio! Amanhã farei exames e, com fé, essa lesão não será grande coisa. Seguimos firmes, sempre com você ao meu lado. HALA MADRID!", escreveu o jogador.

Titular absoluto da equipe, o atacante soma três gols e duas assistências em 13 jogos da atual temporada. Para o El Clésico, Ancelotti pode reforçar o meio-campo, com a entrada de Tchouaméni ou Eduardo Camavinga, ou manter a formação e utilizar jogadores ofensivos, como Endrick, Arda Guler e Brahim Díaz.