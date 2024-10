PVC: Show do Botafogo não tem nada a ver com a eliminação do Flamengo

A goleada de 5 a 0 do Botafogo sobre o Peñarol na Libertadores "não tem nada a ver" com a eliminação do Flamengo pelo time uruguaio, avaliou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Um jogo é um jogo, outro jogo é outro jogo. Não quer dizer nada. Um tempo foi diferente do outro.

Na primeira fase da Libertadores, o Atlético-MG deitou no Peñarol no primeiro tempo e fez 3 x 0. No segundo tempo, tomou 2 x 0. Foi 3 x 2 o jogo, tomou sufoco, tomou bola na trave, quase empata. Cada jogo é um jogo. Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, a queda do Flamengo na Libertadores — marcada pela incapacidade de fazer um gol no Peñarol em dois jogos — caiu na conta de Tite. O treinador foi demitido após a partida seguinte, pelo Brasileirão, quando foi xingado pelos rubro-negros no Maracanã.

Hoje é o dia do Botafogo, não é o dia de lamentar o Flamengo. O Flamengo já lamentou, já demitiu o Tite, já resolveu o problema dele.