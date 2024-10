Problema para o Corinthians: José Martínez sente pancada e deixa jogo contra o Racing

O volante José Martínez deixou o jogo entre Corinthians e Racing, nesta quinta-feira, aos 24 minutos do primeiro tempo. O venezuelano sentiu uma pancada no pé direito, não aguentou de dores e foi substituído para a entrada do atacante Ángel Romero. O duelo, disputado na Neo Química Arena, é válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Aos 22 minutos, Martínez sofreu forte carrinho do também volante Juan Nardoni em jogada de ataque do Racing. O venezuelano imediatamente ficou deitado no gramado e recebeu atendimento dos médicos corintianos, que o levaram para o banco de reservas.

Martínez deve ser melhor avaliado nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. De qualquer forma, o jogador passa a ser uma preocupação para o duelo contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.