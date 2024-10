Petrovic faz pré-lista com 19 atletas para janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025

A Seleção Brasileira, dirigida por Aleksandar Petrovic, divulgou nesta quarta-feira a pré-lista de 19 atletas chamados para a janela de novembro das Eliminatórias da Americup 2025. Nos dias 21 e 24, o time nacional encara o Uruguai e o Panamá, no Ginásio Mangueirinho, em Belém.

Para as duas partidas, Petrovic contará com 13 atletas da pré-lista enviada à FIBA. A divulgação dos nomes que viajam ao Pará para os treinos e jogos será feita em breve, de acordo com a CBB.

"Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Jogos. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois", disse Petrovic.

"Não posso contar com todos da Europa, como Yago e Leo Meindl, que está no Japão e irá descansar nesta janela, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro", completou o treinador.

O Brasil já está virtualmente classificado à Americup 2025, que será em agosto do próximo ano, na Nicarágua, e pode confirmar sua vaga matematicamente com vitórias no Manguerinho. Em seguida, ainda restarão dois jogos fora de casa, também contra Uruguai e Panamá, em fevereiro.

Confira a pré-Lista da Seleção Brasileira:

Raulzinho - Pinheiros-SP



Alexey Borges - Flamengo-RJ



Elinho - Corinthians-SP



Georginho - SESI Franca-SP



Vitor Benite - Bétis-ESP



Gui Deodato - Flamengo-RJ



Didi Louzada - SESI Franca-SP



Zu Júnior - SESI Franca-SP



Lucas Dias - SESI Franca-SP



Tim Soares - Koshigaya-JPN



Bruno Caboclo - Hapoel-ISR



João Marcelo "Mãozinha" - Memphis Hustle



Marcio Henrique - RatioPharm Ulm-ALE



Gabriel Jaú - Kolossos-GRE



Mathias Alessanco - Bétis-ESP



Lucas Atauri - Paulistano-SP



Nathan Mariano - SESI Franca-SP



Ruan Miranda - Flamengo-RJ



Samis Calderón - Overtime-EUA