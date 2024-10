Pedri exalta Raphinha após hat-trick em goleada do Barcelona na Champions: "Ele merece"

Na última quarta-feira, o Barcelona quebrou um jejum de nove anos ao voltar a vencer o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Atuando diante de sua torcida, o Barça goleou o rival alemão por 4 a 1. O clube catalão teve grande atuação coletiva, mas também contou com o brilho individual de alguns jogadores.

O brasileiro Raphinha foi o grande nome do Barcelona na vitória sobre o Bayern. Vivendo um grande início de temporada, o atacante marcou um hat-trick no Estádio Olímpico de Monjtuic e foi decisivo para o triunfo da equipe espanhola.

Outro destaque da partida, mas um pouco mais 'silencioso', foi Pedri, que comandou o meio-campo. Após o confronto, o meia exaltou a atuação do companheiro Raphinha e enalteceu a garra do brasileiro.

"Raphinha merece. A verdade é que tenho muito apreço por ele, é um jogador que, quando as críticas vieram, eu sabia que ele iria trabalhar para superar isso. É um cara que trabalha muito, eu nunca tinha visto um cara que joga como ponta e trabalhe tanto como ele. A verdade é que ele merece por todo o esforço que demonstra e pela qualidade que tem", declarou em entrevista à TNT Sports.

Pedri também valorizou bastante o grande resultado contra o Bayern, que encerrou um longo jejum do Barcelona diante do time alemão. O espanhol ainda comentou que a vitória, da forma que foi, traz ainda mais confiança para o elenco.

"Era uma partida muito importante para nós, sobretudo por ser contra um rival que fazia muitos anos que não ganhávamos. Ganhar desta maneira nos dá muita confiança. Estou muito feliz pela vitória e pelos torcedores, porque acredito que eles mereciam", afirmou o atleta.

O meia ainda foi questionado se a goleada contra um adversário tão qualificado como o Bayern passa um recado sobre até onde o Barcelona pode chegar nesta temporada. Pedri disse que sim e deixou claro que o elenco brigará por todas as competições.

"Sim, está claro que sim. Estamos preparados para tudo. Temos um elenco bom, como Rapha, por exemplo, que fez uma grande partida. Acredito que temos um alto nível, uma equipe compacta quando temos que nos defender, porque nos juntamos em uma linha defensiva alta e confiamos muito no que estamos fazendo. Claro que é um "chega", vamos brigar por todas (as competições)", finalizou o jogador.

O Barcelona de Pedri e Raphinha, agora, terá outro grande desafio pela frente. O Barça enfrenta o Real Madrid no El Clásico, neste domingo, a partir das 16h (de Brasília). A bola rola no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.