Palmeiras x Fluminense: confira data, horário e local da final do Brasileirão sub-17

Palmeiras e Fluminense irão disputar a final do Brasileirão sub-17 de 2024. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na manhã desta quinta-feira que a decisão irá acontecer no dia 1° de novembro, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

A final será em jogo único e com mando palmeirense, já que a equipe paulista teve a melhor campanha da competição. Os comandados do técnico Gustavo Almeida chegam à decisão de forma invicta, com 11 vitórias e dois empates. Do outro lado, o Fluminense tem seis triunfos, cinco empates e duas derrotas.

O Palmeiras avançou à decisão depois de passar pelo Botafogo, na semifinal. O time comandado por Gustavo Almeida venceram o time carioca por 1 a 0, no jogo de ida, no Nilton Santos, e por 2 a 1, de virada, no segundo jogo, no Canindé. O Fluminense passou pelo Santos, depois de empatar a primeira partida por 2 a 2 e vencer a segunda por 2 a 1.

As Crias da Academia estão na decisão do Brasileirão sub-17 pela terceira vez consecutiva e almejam o tricampeonato. Em 2022 e 2023, faturaram a taça ao vencer Grêmio e São Paulo, respectivamente. O Tricolor das Laranjeiras tem um título da competição, conquistado em 2020, em cima do Athletico-PR.

Se conquistar o tricampeonato, o Palmeiras irá se isolar como maior campeão de forma isolada. Atualmente, divide esse posto com o Flamengo, que também é bicampeão (2019 e 2021).