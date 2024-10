Palmeiras tem 46,6% de aproveitamento nos últimos dez jogos contra o Fortaleza

Em busca do tricampeonato consecutivo do Brasileirão, o Palmeiras entra em campo neste sábado, contra o Fortaleza, no Allianz Parque. Nos últimos dez jogos contra o Leão do Pici, o Verdão detém um aproveitamento de 46,6%.

O Palmeiras possui quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas em jogos contra o Fortaleza nos últimos quatro anos. Ao todo, o Alviverde marcou 19 gols e sofreu nove.

Na última vez que enfrentou o Tricolor Cearense, o Palmeiras levou a pior. Pelo primeiro turno da atual edição do Brasileirão, o Verdão foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 0, no Castelão. Lucero (2x) e Bruno Pacheco marcaram os gols que confirmaram o terceiro revés da equipe paulista na competição.

O Fortaleza tem sido um dos times que oferece mais complicações para o Palmeiras de Abel Ferreira. Com quatro vitórias em dez jogos, o Leão do Pici é o terceiro time que mais venceu o Verdão desde a chegada do técnico português, em 2020. Flamengo (6) e São Paulo (7) lideram a lista.

No palco deste sábado, no entanto, o Palmeiras leva a melhor contra o Fortaleza. Como mandante, o Verdão disputou cinco partidas contra o Tricolor Cearense, conquistando quatro vitórias e sofrendo apenas uma derrota.

Atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras ocupa a vice-liderança, com 60 pontos conquistados, um a menos que o líder Botafogo. O Fortaleza aparece logo atrás, na terceira posição, com 56 unidades. A bola rola para o duelo a partir das 16h30 (de Brasília).