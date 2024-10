Organizada do Corinthians cita três finais e promete invasão em eventual final da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, os Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, se manifestaram sobre a reunião com o elenco na última quarta-feira. Segundo a uniformizada, estiveram presentes grande parte dos jogadores e os dirigentes Augusto Melo, Fabinho Soldado e Vinícius Cascone.

No encontro, foi prometido apoio ao Timão mesmo após a eliminação para o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil. Ainda foi citado que a equipe tem três finais pela frente: escapar do rebaixamento, conquistar a Sul-Americana e vencer o clássico contra o Palmeiras.

Caso o Corinthians avance à final, os Gaviões da Fiel prometeram uma grande invasão em busca do título inédito do torneio. A decisão está programada para acontecer no dia 23 de novembro, no General Pablo Rojas, em Assunção, capital do Paraguai.

No Brasileirão, por sua vez, o time do Parque São Jorge vive momento delicado e ocupa a 17ª colocação, com 32 pontos, mesma pontuação do Vitória, primeiro time fora do Z4, mas com desvantagem no número de triunfos (9 vs 7). O clássico contra o Palmeiras, então, às 20h (de Brasília) do próximo dia 4, na Neo Química Arena, pode ser o fiel da balança para a permanência.

Nesta quinta-feira, o Corinthians enfrenta o Racing em busca de abrir vantagem na semifinal da Sul-Americana. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), na casa corintiana.