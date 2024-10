Naves exalta consistência do Palmeiras e celebra nova chance após quatro jogos: "Muito feliz"

Zagueiro do Palmeiras, Naves voltou a ter chance na equipe depois de permanecer no banco de reservas por quatro jogos. O atleta de 22 anos foi acionado por Abel Ferreira no segundo tempo da vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, na última rodada, e revelou que não esperava a oportunidade naquele momento.

"Foi uma oportunidade muito boa, não esperava. Acredito que fomos consistentes na defesa, pois o jogo estava 4 a 3 e conseguimos até ampliar o placar. Era um momento muito eletrizante da partida e fiquei muito feliz pela oportunidade. Tenho trabalhado para isso e foram três pontos importantes para nós", disse.

Diante do time gaúcho, Naves entrou aos 40 do segundo tempo, quando o Palmeiras vencia por 4 a 3. O treinador optou por colocar mais um zagueiro naquela etapa do jogo para dar mais consistência à defesa e evitar sustos. Depois disso, Raphael Veiga fez o quinto e decretou a vitória que contou com três gols do meia, um de Richard Ríos e outro de Estêvão.

Antes de ganhar chance na última rodada, o zagueiro havia entrado em campo pela última vez na vitória por 5 a 0 sobre o Cuiabá, na 24ª rodada. Na oportunidade, ele aproveitou a ausência de Gustavo Gómez, que estava suspenso, foi titular ao lado de Murilo e disputou os 90 minutos. O zagueiro destacou o momento do Verdão no Brasileiro e valorizou a consistência da equipe.

"É um momento muito bom que temos vivido, crescendo nessa reta final do campeonato. Acho que a consistência tem falado mais alto, tanto do ataque quanto da defesa. Agora é jogo a jogo para no dia 8 de dezembro a gente ver o resultado", destacou.

Cria da Academia, Naves enfrenta concorrência de Murilo, Gustavo Gómez e Vitor Reis por espaço na zaga. Nesta temporada, ele disputou 15 jogos, sendo 12 como titular. Buscando mais chance no time de Abel Ferreira , ele está à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo contra o Fortaleza, pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola rola neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

"O jogo contra o Fortaleza é fundamental para a nossa briga no campeonato. Sabemos a força do Fortaleza, mas também sabemos a nossa força dentro de casa. Contamos com a nossa torcida e vamos em busca dos três pontos", finalizou.