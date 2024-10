'Não ser bancado pelo Casares é ponto para o Zubeldía', diz Arnaldo Ribeiro

O fato de Julio Casares não cravar a permanência de Luís Zubeldía em 2025 pode ser um trunfo para o treinador argentino, afirmou Arnaldo Ribeiro, na Live do São Paulo desta quinta (24).

O comentarista recordou que todos os treinadores bancados pelo atual presidente do São Paulo deixaram o cargo após pouco tempo.

A sorte do Zubeldía é que todos os técnicos bancados pelo Casares caíram. Ser bancado pelo Casares ou até mesmo ter a renovação antecipada não é nenhuma garantia. Teve Diniz, Rogério, Carpini. Não ser bancado pelo Casares é ponto para o Zubeldía.

Arnaldo Ribeiro

