Mauricio treina com o elenco, e Palmeiras pode ter reforço para jogo contra o Fortaleza

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras deu sequência à preparação para o jogo contra o Fortaleza com mais um dia de treino na Academia de Futebol. O Verdão recebe o Leão do Pici neste sábado, no Allianz Parque, às 16h30 (de Brasília), para duelo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista Mauricio, em transição física depois de se recuperar de lesão no joelho direito, treinou integrado ao grupo. Avançando na recuperação, o atleta vive a expectativa de ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo contra o Fortaleza.

Na atividade, os setores ofensivo e defensivo fizeram trabalhos táticos específicos e, em seguida, o elenco foi dividido em quatro times para a disputa de jogos em campo reduzido com objetivos traçados pela comissão.

O lateral-esquerdo Piquerez, que também está em processo de transição física devido a uma cirurgia no joelho esquerdo, ainda deve levar mais um tempo antes de retornar aos gramados. Serão desfalques no sábado Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Murilo (lesão na coxa direita), Marcos Rocha (suspenso) e Aníbal Moreno (suspenso).

Com isso, Abel terá que fazer mudanças na equipe já que os dois últimos foram titulares na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, na última rodada. Mayke e Giay brigam pela vaga na lateral-direita, enquanto Zé Rafael e Fabinho são as opções para substituir Aníbal.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 60 pontos conquistados, um a menos que o Botafogo. O Verdão defende uma invencibilidade de dez jogos na competição