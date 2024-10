Mascote do Vasco joga bola para longe e leva bronca de bandeirinha; veja

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Almirante, mascote do Vasco, fez uma 'catimba' e levou uma bronca do bandeirinha durante a vitória da equipe carioca sobre o Cuiabá por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O mascote vascaíno chutou a bola para longe em um lateral para o Cuiabá. Ele estava em uma das laterais do campo, dominou e jogou ela para trás de um dos gols.

A atitude não foi perdoada pelo auxiliar Fabrício Vilarinho da Silva. O mascote respondeu levantando os braços para o alto.

Quem também ficou irritado foi Gustavo Sauer, do Cuiabá. O atacante se aproximou e gritou com o mascote vascaíno.

O lance aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo. O Vasco já vencia o jogo quando o Almirante decidiu aprontar.

O Almirante, mascote do Vasco, foi repreendido pela arbitragem. 😅

pic.twitter.com/JFoXkbN1j1 -- Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) October 24, 2024

Vasco vence e sonha com Libertadores

Hugo Moura, em lance de 'sorte', marcou o único gol do jogo em São Januário. O resultado colocou fim a um jejum de oito jogos sem vitória da equipe — foram quatro derrotas [uma com vitória nos pênaltis contra o Athletico] e três empates.

O Vasco chegou aos 40 pontos, oito a mais que o Corinthians — primeiro time dentro do Z4 — e aparece na 10ª colocação. A briga, agora, pode ser por uma vaga na Libertadores, uma vez que a equipe está a nove pontos do Internacional, atual sexto colocado e que teria vaga na fase preliminar da competição se o Brasileirão acabasse hoje.

O Cuiabá vê o rebaixamento cada vez mais próximo. O Dourado permaneceu com apenas 27 pontos e aparece na penúltima colocação.