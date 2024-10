Maguila teve 'carreira' como garoto-propaganda; veja comerciais marcantes

Do UOL, em São Paulo

Além de um dos principais nomes do boxe brasileiro, Adilson Maguila também se aventurou como garoto-propaganda ao longo da carreira. O ex-pugilista morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos.

De porta a Danone

Maguila foi garoto-propaganda das portas Eucatex. Na publicidade, o ex-pugilista aparecia dando socos e suando ao tentar 'vencer' a porta. Ele termina dizendo: "Essa não nem jeito. É resistente". Em seguida, era nocauteado por uma mulher, que aparecia abrindo a porta.

O molho de tomate Salsaretti também teve Maguila na divulgação. Ele aparece em uma campanha junto com Paulo Betti, Maurício Mattar e Raul Gazolla. O ex-pugilista 'escolheu' o sabor tradicional: "Tradicional, assim como eu. Tradicionalíssimo".

Maguila 'anunciou a aposentadoria' em comercial das duchas Lorenzetti. "No boxe eu não luto mais, chega. Depois que eu comprei a ducha Lorenzetti, parei de lutar com água fraca que não esquenta direito [...] Quando esquenta, é igual a mim, esquenta de verdade".

Maguila já apareceu ao lado de outra lenda do boxe: Popó. Na propaganda da Interlig 23 — atual TIM — ele 'ameaça' o companheiro de profissão. "Para descompliar, disque o 23", disse Maguila repetidamente até irritar Popó, que respondeu: "Você já falou isso, Maguila". "O que? Vai encarar?", respondeu Maguila.

Em 2011, Maguila deu dicas de etiqueta em propaganda do Danette, da marca Danone. "Sempre comece suas refeições com os talheres de fora para dentro e não esqueça: nunca levante o dedinho".

Maguila morre aos 66 anos

Maguila morreu na tarde desta quinta-feira (24), na cidade de São Paulo. Ele tinha 66 anos.

A morte foi confirmada pela mulher de Maguila, Irani Pinheiro. "Ele acabou de falecer", disse, em contato telefônico com o UOL.

Ex-boxeador é conhecido como referência do esporte sul-americano e lutava contra doença degenerativa no cérebro, que recebe o nome de encefalopatia traumática crônica (ETC), causada pelos inúmeros golpes obtidos na cabeça durante a carreira como lutador.