Luto no boxe: ex-boxeador Maguila morre aos 66 anos

Principal nome do Brasil na categoria dos pesos pesados no boxe, Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu nesta quinta-feira aos 66 anos. A informação foi confirmada pela esposa do ex-pugilista Irani Pinheiro.

"Pelo povo que gosta do Maguila, que sempre o admirou, hoje é um dia muito triste", afirmou Irani, aos prantos, em entrevista à TV Record.

Há 18 anos, Maguila vinha em tratamento contínuo em uma clínica de um quadro de encefalopatia traumática crônica (ETC). A doença apareceu possivelmente em função da sua carreira como boxeador.

"A gente sempre cuidou do Maguila com carinho, a gente agradece o carinho de todos que amam o Maguila. A doença é complicada", disse Irani.

No boxe profissional, Maguila disputou 85 lutas, com 77 vitórias (61 por nocaute), sete derrotas e um empate. Na categoria dos pesos pesados, foi campeão brasileiro, sul-americano e ganhou o título mundial da Federação Mundial de Boxe em 1995. Chegou a enfrentar lendas como Evander Holyfield e George Foreman - sendo derrotado por ambos nos Estados Unidos.

Irani revelou que a saúde de Maguila ficou muito abalada nas últimas semanas devido a outro problema. "Ele passou 28 dias internado e não falamos para a imprensa ou divulgamos em rede social. Fazia 18 anos que estava com a encefalopatia, mas há 30 dias foi descoberto um nódulo no pulmão. Ele vinha fazendo tratamento, mas não conseguimos fazer a biópsia, ele estava muito debilitado", disse.