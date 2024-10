Luiz Henrique nega envolvimento com apostas: 'Querem apagar meu brilho'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, negou envolvimento com apostas esportivas e manipulação de resultados.

O que aconteceu

O jogador respondeu sobre o assunto rapidamente, após a goleada do Botafogo sobre o Peñarol, pela semifinal da Libertadores.

Não tem nada a ver isso. Acho que querem apagar o meu brilho. Eu sei que não vão conseguir. Eu sei que Deus tá comigo, minha família está comigo e nada disso aconteceu Luiz Henrique, ao deixar o estádio Nilton Santos

Um relatório de monitoramento do mercado de apostas levantou alerta sobre um jogo do brasileiro quando ele ainda defendia o Bétis. A suspeita envolve apostas casadas com o jogo de Lucas Paquetá, do West Ham, ambos em 11 de março de 2023.

Parentes de Paquetá depositaram em janeiro e fevereiro daquele ano R$ 40 mil na conta de Luiz Henrique, como o UOL publicou.

O jogador afirmou que o depósito não tem ligação com apostas, mas não deu explicações adicionais sobre o dinheiro.

"Não tem nada a ver com apostas então?", insistiu o repórter. "Nada", reforçou o jogador.

Brilho contra o Peñarol

Luiz Henrique teve ótima atuação contra o Peñarol. Fez um dos gols da goleada avasaladora, construída por inteiro no segundo tempo.

O gol de Luiz Henrique foi o quarto do Botafogo na noite, mas ele já tinha dado assistência para Savarino abrir o placar — sem contar outras jogadas insinuantes no ataque.

"Contente por essa noite de hoje. Agradecer à torcida do Botafogo, que fez uma festa muito linda. Contente pela vitória e pelo meu gol. Agora é seguir. Sabemos que o jogo na casa deles é muito difícil. Sabemos da nossa capacidade", disse o jogador.

E o detalhe o gol, que foi bonito?

"Na hora, eu vi que o goleiro estava saindo para me abordar. Ele estava caindo no chão. Só deu um toque por cima. Fui muito feliz."

Com essa atuação, o Botafogo deu um passo gigante para estar na final da Libertadores. O time ainda é líder do Brasileirão, com um ponto a mais do que o Palmeiras.

"Estou contente pela minha vinda ao Brasil. Deus quis que eu voltasse. Está dando tudo certo. Estamos no caminho certo e agora é seguir", finalizou Luiz Henrique.