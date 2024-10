Lateral diz o que aconteceu no vestiário para o Botafogo atropelar Peñarol

Do UOL, no Rio de Janeiro

Cinco gols. Todos no segundo tempo. O atropelamento do Botafogo sobre o Peñarol na semifinal da Libertadores veio com uma atuação histórica. Mas tudo por causa de ajustes no intervalo que fizeram a diferença diante dos uruguaios no Nilton Santos, na noite de quarta-feira (23).

O lateral-esquerdo Alex Telles contou um pouco o que aconteceu. O cenário era de um Botafogo travado na marcação do Peñarol e praticamente sem chances claras de gol ao longo dos 45 minutos iniciais. Sem contar a cera adversária.

"Foi uma outra coisa de ajuste no meio-campo e troca de lateralidade. Coisas que ele ajustou. A palavra-chave foi para a gente continuar concentrado, que as chances iriam ser criadas", descreveu o jogador.

Ou seja, passou pela dinâmica de jogo em um setor que estava congestionado pela marcação com o 4-4-2 do oponente. Na etapa final, a alta rotação e passes rápidos das peças ofensivas abriram os caminhos.

"Foi algo ajustado no vestiário. O Artur, muito inteligente com a forma de lidar com a equipe, sabendo o que a gente precisava ajustar para a segunda parte. Mas acho que a postura foi fundamental. A gente sabia que quando entrasse a primeira jogada, a gente poderia desequilibrar o jogo. Colocamos o pé no acelerador. Respeitamos o adversários e foi a forma que a gente fez para conseguir o resultado", completou Alex Telles.

O Peñarol foi nocauteado logo nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. 3 a 0. Depois, foi só administrar com mais calma para criar o placar histórico de 5 a 0, que deixa a semifinal muito encaminhada.

Além da questão coletiva, teve o brilho individual de Savarino, com dois gols, Luiz Henrique e Igor Jesus. Teve até gol do zagueiro Alexander Barboza.

"Eu mesmo falei para o Luiz Henrique e o Igor Jesus. 'A gente vai ter chance, aproveita que a gente vai ter chance, vai sair uma, duas'. Eles foram muito felizes nas decisões finais. A gente aproveitou o momento da partida e o resultado está aí", disse Alex Telles.

O Botafogo só não estará na final da Libertadores caso aconteça uma tragédia de proporções apocalípticas no jogo de volta, em Montevidéu. Mas esse time parece que não tem dado mais brecha para o azar.