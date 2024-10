Joia de R$ 492 mi será promovida por Abel, e Palmeiras busca novo atacante

Luighi, atacante de 18 anos do sub-20 do Palmeiras, será promovido pelo técnico Abel Ferreira ao elenco profissional para a temporada de 2025.

O que aconteceu

O planejamento do Palmeiras para o ano que vem tem Luighi disputando posição como camisa 9 com Flaco López — o jovem também pode atuar na ponta-esquerda se necessário. O garoto já disputou três jogos no elenco principal nesta temporada e marcou um gol (contra o Flamengo no Brasileirão).

Luighi teve grande evolução no clube nesses últimos três anos, foi acompanhado pela comissão técnica de Abel e desperta grandes expectativas. Em 2022, no time sub-17, foram 40 jogos e 15 gols marcados. Em 2023, pelo time sub-17 e sub-20, foram 28 jogos e 23 gols. E em 2024, pelo time sub-20, Luighi atuou em 26 jogos, marcou 15 gols e deu uma assistência — além dos números pelo profissional.

O Arsenal e o Southampton, ambos da Inglaterra, conversaram com o Palmeiras sobre a possibilidade de contratá-lo na última janela de transferências, mas o clube quer vê-lo brilhar no profissional. Após o assédio do futebol europeu, o Alviverde renovou o contrato do jogador e aumentou a multa para 80 milhões de euros (R$ 492 milhões).

O atacante está no Palmeiras desde o sub-11 e é visto com condições para ser o camisa 9 titular do Palmeiras no futuro. Assim ele assumiria o posto deixado por Endrick, que não foi ocupado até hoje.

Saída de Luighi da base faz Palmeiras buscar novo atacante

Leandro Kauã, atacante da base do Náutico, fará testes no Palmeiras Imagem: Reprodução

Com a promoção de Luighi, o Palmeiras terá uma lacuna no ataque no time sub-20 e já está atrás de um substituto.

O atacante Leandro Kauã, mais conhecido como LK, de 19 anos e que pertence ao Náutico, fará um período de testes na Academia de Futebol.

Se for aprovado, ele integrará o time sub-20. O Palmeiras pode optar por um empréstimo com opção de compra ou uma transferência definitiva.

LK tem 15 jogos e 14 gols no time sub-20 do Náutico em 2024. Ele já disputou dois jogos no elenco profissional do Timbu.