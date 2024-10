Invicto há dez jogos, Palmeiras lidera returno do Brasileirão

O Palmeiras é o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Atual bicampeão da competição, o Verdão, que não perde há 10 jogos, é a equipe que mais pontuou no returno.

Com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, o Palmeiras somou, até o momento, 24 pontos. A equipe de Abel Ferreira também detém o melhor ataque do returno, com 24 gols marcados, e a segunda melhor defesa, com nove tentos sofridos.

O Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 60 pontos conquistados. Os outros 36 pontos do Verdão foram somados no primeiro turno.

Apesar de ter pontuado menos, o aproveitamento do Palmeiras no returno é superior ao do primeiro turno. Na primeira metade da competição, o Alviverde somou 11 vitórias, três empates e cinco derrotas, com rendimento de 63,1%. No returno, o aproveitamento é de 72,7%.

Neste sábado, o Palmeiras encara o Fortaleza, dono da segunda melhor campanha do segundo turno do torneio por pontos corridos. O duelo, válido pela 31ª rodada, está marcado para acontecer a partir das 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Em busca do tricampeonato seguido, o Palmeiras precisa derrotar o Leão do Pici e torcer para um tropeço do líder Botafogo para assumir a ponta. A equipe carioca possui 61 pontos e encara o RB Bragantino também no sábado.