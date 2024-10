Inter faz trabalho tático e ajusta penúltimos detalhes para enfrentar o Atlético-MG

Na manhã desta quinta-feira, o Internacional fez um o que foi o seu penúltimo treino de olho no confronto diante do Atlético-MG, válido pelo Campeonato Brasileiro. O elenco colorado teve a semana inteira para se preparar para o embate.

A atividade desta quinta-feira foi fechada para a imprensa no CT Parque Gigante. Contudo, segundo nota divulgada pelo Inter, o técnico Roger Machado comandou trabalhos táticos, fazendo os penúltimos ajustes no time que entrará em campo.

Para a partida contra o Galo, o treinador colorado poderá contar com o retorno de uma peça importante. O volante Thiago Maia volta a ficar à disposição depois de ter cumprido suspensão no clássico contra o Grêmio.

? Manhã de trabalhos táticos! Sábado tem duelo importante pelo @Brasileirao ? pic.twitter.com/eNaqwseCgL ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 24, 2024

Em contrapartida, seguem entregues ao departamento médico o zagueiro Mercado e o goleiro Ivan. Já Rômulo pode ficar disponível. O volante deixou o GreNal de maca no último fim de semana, mas apareceu treinando com bola em imagens divulgadas pelo clube nesta quinta-feira.

O elenco colorado ainda fará uma última sessão de treinamentos na manhã desta sexta-feira e, à tarde, viaja para Belo Horizonte (MG). O Internacional visita o Atlético-MG neste sábado, a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória na última rodada, o Internacional subiu na tabela da Série A e alcançou a a sexta posição, chegando aos 49 pontos. A equipe gaúcha está a apenas dois pontos do Flamengo, que abre o G4 neste momento com 51 pontos.