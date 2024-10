Técnico do Racing escorrega e leva tombo feio em jogo com Corinthians; veja

Do UOL, em São Paulo

O técnico Gustavo Costas, do Racing, escorregou durante o empate contra o Corinthians nesta quinta-feira (24) e caiu... de costas.

O que aconteceu

O tombo de Gustavo Costas aconteceu durante o primeiro tempo da partida. O treinador cobrava marcação da sua equipe quando caiu à beira do gramado da Neo Química Arena.

O treinador argentino levantou reclamando e com a calça suja por causa do gramado. Ele seguiu comandando a equipe normalmente, mas rendeu risadas e 'comemoração' da torcida corintiana.

Uma tempestade caiu durante o primeiro tempo da partida pela ida da semifinal da Sul-Americana. Gustavo Costas estava usando um tênis, tornando o tombo mais propício.

Corinthians e Racing empatam

Corinthians e Racing empataram por 2 a 2, nesta quinta-feira (24), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. As equipes fazem o jogo de volta, na Argentina, na próxima quinta-feira (31).

Salas colocou o Racing na frente em Itaquera. Yuri Alberto, ainda no primeiro tempo, virou o jogo para o Corinthians. Na etapa final, no entanto, Martirena deixou tudo igual com um golaço.

Quem vencer o jogo de volta garantirá vaga na final única, que será disputada no Paraguai. Em caso de empate, a decisão do finalista se dará nos pênaltis.