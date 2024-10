Guilherme presenteia torcedor do Santos e valoriza carinho das crianças: "Impulsiona"

Nesta quinta-feira, Guilherme presenteou o jovem Marcos Paulo com uma camisa do Santos. O garoto estava na arquibancada da Vila Viva Sorte na última terça-feira, na vitória de 1 a 0 do Peixe sobre o Ceará, e pediu a blusa do atacante, que acabou entregando para outro fã.

Após as imagens repercutirem nas redes sociais, o Alvinegro Praiano convidou Marcos Paulo para acompanhar o treino desta manhã. Na sequência, Guilherme conversou com o torcedor, que estava acompanhado do pai, e lhe deu a tão desejada camisa.

Missão dada é missão cumprida: o Amado presenteou o Amadinho! ? pic.twitter.com/oSLORCP7Dm ? Santos FC (@SantosFC) October 24, 2024

"Foi uma mistura de emoções. Feliz pelo resultado, pelo jogo e pelo menino que fez um cartaz para mim e dei a camisa para ele. Ai o Marcos Paulo estava do lado, mas eu não vi. Que bom que deu certo, ele veio aqui com o pai. Estou muito feliz", disse.

O atacante ainda destacou a importância de contar com o apoio das crianças nas arquibancadas.

"As crianças são apaixonantes demais. Ver eles com todo esse amor e carinho nos impulsiona, nos joga para cima e nos dá mais confiança nesta reta final de ano", finalizou.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 34ª rodada da Série B.

O Santos lidera a competição, com 59 pontos. O Galo de Itu aparece em 18º, com 34.