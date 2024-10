Grêmio assina primeiro contrato profissional de jovem de 16 anos até 2027

Na tarde desta quinta feira, o Grêmio anunciou a assinatura do primeiro contrato profissional com a promessa da base Gabriel Mec. O vínculo entre o atleta de apenas 16 anos de idade e o Imortal Tricolor será válido até o final de agosto de 2027.

"É uma sensação incrível assinar o meu primeiro contrato profissional. É mais um sonho realizado. Acredito que tudo que passei valeu a pena e, agora, é seguir trabalhando, me dedicando e dando meu melhor para dar muito orgulho para este Clube e esta torcida", declarou Gabriel Mec.

Para a ssinatura de deu primeiro contrato profissional, o jovem da base foi recebido no gabinete presidencial pelo predidente do Grêmio, Alberto Guerra, e pelo diretor das categorias de base, Diego Martignon.

No mês de agosto deste ano, Gabriel Mec foi sondado pelo Chelsea, da Inglaterra, que chegou a fazer uma proposta que girava em torno dos 24 milhões de euros (R$ 150,2 milhões, na cotação daquele mês). No entanto, as conversas entre os ingleses e o Grêmio esfriaram e, por enquanto, nada foi acertado.

Gabriel Mec faz parte do elenco sub-20 do Grêmio. Nesta temporada, pela categoria, ela já cravou cinco bolas na rede e atuou no Brasileirão, Copa FGF e Copa do Brasil. Agora busca o bicampeonato do Gauchão da categoria. O jovem também joga pelo sub-17 do clube, com quatro gols marcados neste ano.