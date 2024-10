Fernando Diniz reconhece vaias merecidas após empate do Cruzeiro com o Lanús pela Sul-Americana

O Cruzeiro empatou com o Lanús, da Argentina, nesta quarta-feira, em 1 a 1, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, no Mineirão. Depois do jogo, o técnico Fernando Diniz elogiou a torcida cruzeirense presente no estádio e reconheceu que as vaias foram merecidas.

"Hoje, quem jogou muito bem foi o torcedor. Esse jogou bem, incentivou o time quase na totalidade do jogo, vaiou no final do jogo, vaias merecidas. A gente tem que saber absorver e entregar coisa melhor para o torcedor, todo mundo que está aqui", disse Fernando Diniz.

? Fim de jogo e o primeiro duelo da semifinal da Sudamericana termina empatado.

? Kaio Jorge marcou o nosso gol!

? #CRUxLAN | 1-1 | #LaBestiaNegra pic.twitter.com/YpZofsy42f ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 24, 2024

Com o resultado, qualquer vitória no segundo jogo garante o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (30), às 19 horas (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires.

"A gente jogou mal, a gente jogou mal. Não tem desculpa, a gente jogou mal e foi isso. Ficamos devendo hoje para o nosso torcedor. A gente precisa corrigir, precisa melhorar para ter as nossas chances de vencer lá na Argentina. Muitas classificações não são ganhas em casa. Eu confio neste time", projetou o treinador.

Sem vencer há seis jogos, o Cruzeiro volta a campo neste sábado, às 18h30, quando visita o Athletico-PR, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena. Com 44 pontos, a Raposa ocupa a 8ª posição, enquanto o Furacão é o 18º colocado, com 31 tentos.

"O time tem uma série de jogos sem ganhar no Brasileiro, desde que cheguei aqui também são cinco partidas sem vencer. Trabalho tem, e muito, e coragem da minha parte para fazer também. A gente vai trabalhar muito, procurar corrigir o que der para entregar um jogo melhor e conseguir as vitórias que a torcida quer e precisa", finalizou Diniz.