Escola de surfe fica destruída após vandalismo de torcedores do Peñarol

Do UOL, no Rio e em São Paulo

A "Recreio Open", escola de surfe localizada no Rio de Janeiro, ficou destruída após os atos de vandalismo de torcedores do Peñarol, que causaram grande confusão horas antes de o time encarar o Botafogo pela Libertadores. O duelo ocorreu nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos, pela ida da semifinal do torneio.

O que aconteceu

A escolinha teve pranchas, acessórios e até roupas queimadas pelos uruguaios. O local fica nas areias da orla do Recreio dos Bandeirantes, bairro na Zona Oeste da cidade.

A Recreio Open é de responsabilidade do professor de surfe Marcelo Barbosa. Ele, que atende jovens da comunidade há mais de 30 anos, teve o carro — que não possui seguro — parcialmente queimado em meio ao tumulto. O veículo era utilizado para transportar as pranchas.

Eles estavam tentando incendiar meu carro, mas o pessoal interveio na hora. Jogaram água, mas ainda chegaram a jogar fogo lá dentro. Saíram quebrando tudo, quebraram os vidros todos. Dei sorte. Não aconteceu o pior. [Uso o carro] Para carregar o equipamento de surfe, carrego as pranchas em cima. Eu tenho a escola de surfe aqui no Recreio há 34 anos. Eu tenho um trabalho com a molecada aqui da comunidade. O carro não tem seguro.

Marcelo Barbosa, professor de surfe da escolinha "Recreio Open"

Um funcionário da escolinha também foi vítima e sofreu com itens roubados (e rasgados) pelos uruguaios.

A Recreio Open não tem parceria com a "Orla Rio", empresa que mantém acordo com os quiosques do local e se comprometeu a arcar com prejuízos. Como não faz parte do projeto, a escola não terá, ao menos por enquanto, sua estrutura reembolsada pela entidade.

Torcedores do Peñarol brigam no RJ

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras. O time de Montevidéu enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Um uruguaio roubou um celular de dentro de um quiosque. O criminoso foi identificado e preso pela Polícia Militar. Logo em seguida, a confusão aumentou.

A briga teve início na areia e se espalhou pelas duas pistas que dão acesso à praia. Os torcedores do Peñarol entraram em confronto tanto com os policiais quanto com banhistas brasileiros.

Duas motos que estavam estacionadas no local foram incendiadas. Um dos ônibus dos uruguaios também ficou em chamas.