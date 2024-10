Duda Sampaio projeta amistosos da Seleção contra a Colômbia: "Gostinho de rivalidade"

A Seleção Brasileira feminina fará dois amistosos nesta reta final de outubro. O Brasil enfrentará a Colômbia em dois duelos que serão disputados no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O primeiro deles acontece já neste sábado (26), enquanto o segundo está marcado para a próxima terça-feira (29).

A convocação do técnico Arthur Elias trouxe algumas novidades, mas também contou com rostos já bastante conhecidos, como o da meio-campista Duda Sampaio. Em entrevista ao canal oficial da CBF, a jogadora projetou os jogos contra a seleção colombiana, mas preferiu dar destaque para a preparação brasileira.

"É uma seleção muito conhecida, né. Acompanhamos jogo a jogo a Colômbia nas Olímpiadas agora. É uma equipe que tem crescido muito no futebol feminino, assim como o Brasil tem buscado. Conseguimos a medalha e elas também, estão evoluindo muito e querem conquistar mais coisas. Como Seleção, sabemos que tem um gostinho de rivalidade também. Sabemos muito dos detalhes delas, mas nunca sabemos como vai ser a realidade, como elas vão vir para o jogo, então estamos focando muito no nosso aqui, na nossa evolução, para chegarmos e fazermos dois grandes jogos", destacou Duda.

Como dito acima, Arthur Elias convocou oito jogadoras que nunca haviam sido chamadas anteriormente. São elas: as zagueiras Isa Haas e Kaká, as meias Camilinha, Micaelly, Dudinha e Vic Albuquerque, e a atacante Gio Queiroz. Todas já estão treinando com o restante do grupo.

Duda Sampaio tem apenas 23 anos, mas em relação às novas convocadas, já é considerada como uma das experientes da Seleção feminina. A meia destacou a importância de dar apoio àquelas que estão chegando para que os objetivos da equipe sejam alcançados.

"Têm muitas meninas novas que estão começando agora a pegar o modo de jogo do Arthur, então quem está aqui a mais tempo precisa ir ajudando nesse sentido para que elas consigam se soltar ainda mais. De pouco a pouco, vamos chegando no nosso objetivo, que é primeiramente o próximo jogo, e na sequência também continuar evoluindo o trabalho aqui na Seleção", afirmou a atleta.

Por fim, Duda Sampaio ainda deixou a Seleção Brasileira um pouco de lado para comentar sobre a conquista da Copa Libertadores feminina com o Corinthians. As Brabas ergueram o troféu no último fim de semana - o terceiro nesta temporada. A meio-campista comentou sobre o sentimento de ser bicampeã da competição.

"Primeiramente, estou muito feliz em poder estar vivendo isso mais uma vez. Minha segunda Libertadores, meu segundo título. São momentos muito especiais. É uma competição muito difícil de ser jogada, em outro país, com jogos em um curto período de tempo, então sabemos o quanto ela precisa que a gente se doe ao máximo ali, se cuide bastante durante a competição. Mas para nós é uma emoção muito boa também em continuar ganhando, principalmente vindo do terceiro título consecutivo pelo Corinthians. É aproveitar esse momento que já passou e agora é ter a cabeça aqui na Seleção", finalizou a meia.