Cruzeiro e Atlético-MG farão clássico nos EUA durante pré-temporada de 2025

O Cruzeiro e o Atlético-MG anunciaram, nesta quinta-feira, que irão participar da FC Series, nos Estados Unidos, como parte da pré-temporada de 2025 das equipes. Os rivais vão realizar dois amistosos cada, incluindo um clássico mineiro no dia 18 de janeiro.

"Para o Cruzeiro, é um privilégio poder participar de um evento tão conceituado como a FC Series 2025. Teremos a oportunidade de realizar uma preparação para a próxima temporada em altíssimo nível, utilizando excelentes estruturas e gerando ainda mais união no elenco. Além disso, há a oportunidade de internacionalizar nossa marca, prospectar novas receitas e aproximar o clube dos torcedores cruzeirenses que vivem na América do Norte", disse Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro.

Por um 2025 de excelência, Cruzeiro iniciará sua próxima pré-temporada nos Estados Unidos ?? O clube estabeleceu uma parceria com a FC Series e terá duas partidas para complementar sua preparação. Ambos os jogos acontecerão no Inter&Co Stadium, pertencente ao Orlando City.... pic.twitter.com/G5e1PzteNO ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 24, 2024

Como forma de preparação para a próxima temporada, a Raposa realizará dois amistosos no Inter&Co Stadium, em Orlando. O primeiro acontece no dia 15 de janeiro, quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), contra o São Paulo. Depois, a equipe disputa o clássico contra o Atlético-MG no dia 18 de janeiro, sábado, às 16 horas.

Esse será o segundo clássico mineiro disputado fora do Brasil e o primeiro nos EUA. Isso aconteceu uma vez no Torneio Verão de 2009, em Montevidéu, no Uruguai, com vitória do Cruzeiro por 4 a 2.

O Galo ainda enfrenta Orlando City no dia 25 de janeiro, sábado, às 16 horas, também no Inter&Co Stadium.

"É uma satisfação enorme para o Atlético-MG voltar aos Estados Unidos para participar da Inter&CO Soccer Week 2025, principalmente nesta edição especial de dez anos da FC Series. Além de promover a marca do clube no mercado americano, abrindo novas oportunidades, poderemos aproveitar uma excelente estrutura em nossa preparação para as competições de 2025", afirma Bruno Muzzi, CEO do Atlético-MG.

As informações sobre ingressos estão disponibilizadas no site FCSeries.com. O início das vendas ao público geral acontece na próxima quinta-feira, 31 de outubro.