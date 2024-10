Corinthians tem Arena como aliada em cenário inédito na Sul-Americana

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians viverá uma nova experiência no mata-mata da Copa Sul-Americana. Depois de decidir vaga duas vezes na Neo Química Arena, o Timão terá o segundo confronto contra o Racing, pela semifinal, na Argentina.

O que aconteceu

Por isso, o Alvinegro entrará em campo com a pressão extra por um bom resultado nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em Itaquera.

No torneio continental, quem tem a melhor campanha decide em casa. A vaga será definida no dia 31 de outubro, próxima quinta-feira, no Estádio El Cilindro.

Durante a campanha, o Corinthians decidiu as classificações nas oitavas e quartas na Arena, diante de Red Bull Bragantino e Fortaleza.

Equipe com a segunda melhor campanha da fase de grupos, o Corinthians terá pela frente o único clube que o superou na etapa inicial da Sul-Americana. O Racing somou 15 pontos nos seis jogos, dois a mais do que a equipe alvinegra.

Quem passar de Racing x Corinthians vai jogar a final da Sul-Americana no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai.

A Neo Química Arena teve todos os ingressos disponíveis reservados. A expectativa de público é superior a 45 mil pessoas.

Arena é grande aliada

A Neo Química Arena proporciona uma enorme ajuda para o Corinthians dentro da Copa Sul-Americana. Em cinco partidas, a equipe sofreu apenas uma derrota, que terminou com classificação nos pênaltis diante do RB Bragantino.

Nesta janela de partidas, a equipe de Ramón Díaz soma 15 gols anotados e apenas dois sofridos, ambos para o adversário de Bragança Paulista superado nas oitavas de final.

As quatro vitórias diante da Fiel Torcida em Itaquera foram expressivas: 4 a 0 sobre Nacional, do Paraguai, e Argentinos Juniors, da Argentina, e 3 a 0 sobre Racing, do Uruguai, e Fortaleza.