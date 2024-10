Corinthians cede empate ao Racing após show de Yuri, dilúvio e golaços

O Corinthians tomou um susto inicial e até virou sobre o Racing, mas bobeou e ficou no 2 a 2 com os argentinos em um jogaço com dilúvio na Neo Química Arena. O empate colocou a decisão por uma vaga na final da Sul-Americana em pé de igualdade.

O jogo teve show de Yuri Alberto e golaços: Salas encobriu Hugo Souza logo no começo, mas o atacante alvinegro virou — primeiro após lance mágico de Memphis e depois com um chutaço de fora da área. O problema para os mandantes é que Martirena protagonizou uma pintura já na etapa final e cravou o resultado.

Brasileiros e argentinos decidem a vaga na final, de fato, na outra quinta (31), desta vez em Avellaneda. Quem avançar encara o ganhador de Cruzeiro x Lanús, que estão do outro lado da chave.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi movimentado e teve golaço argentino, virada com ataque "on fire" do Corinthians e muita chuva. Salas abriu o placar em um lance de oportunismo logo no começo do confronto, mas Yuri Alberto respondeu com dois gols: primeiro, com uma grande ajuda de Memphis, e depois aproveitando o campo molhado para surpreender Arias. O detalhe ficou para a coragem de Ramón Díaz, que acionou o atacante Romero no lugar do lesionado volante Martínez antes do 2 a 1.

Na etapa final, Martirena esfriou uma até então enlouquecida Neo Química Arena com uma pintura que sucedeu um jogo totalmente diferente: truncado e com poucas chances de gol. Em raras oportunidades já nos minutos finais do confronto, Romero, Alex Santana e Memphis desperdiçaram finalizações e findaram qualquer chance de vitória.

Gols e destaques

Salas surpreende, faz golaço e imita Memphis. O Racing abriu o placar em um lance despretensioso ainda na casa dos 5 minutos, quando o goleiro Arias bateu para frente e Cacá, em dividida pelo alto, cortou de cabeça para trás. A bola caiu na direção de Salas, que deu um lindo toque de primeira, encobriu Hugo Souza e, na comemoração, imitou o gesto característico de Memphis ao colocar os dedos próximos ao ouvido: 1 a 0.

Salas imitou comemoração de Memphis após marcar em Corinthians x Racing Imagem: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Memphis samba, Yuri empata (e desliza). Os mandantes não se abalaram com o susto dos argentinos e empataram pouco depois com o protagonismo de seus dois atacantes. Memphis recebeu na entrada da área, se desvencilhou de quatro marcadores com dribles curtos e "deu o gol" para Yuri Alberto, que surgiu livre e deu uma cavadinha com categoria para o fundo do gol antes de deslizar no gramado molhado: 1 a 1.

Yuri Alberto e Memphis Depay protagonizaram empate corintiano em Itaquera Imagem: NELSON ALMEIDA/AFP

Arias faz milagre. Em ritmo acelerado e empurrado pelas arquibancadas, o Corinthians passou a encurralar o Racing e, aos poucos, incomodou a meta rival. Primeiro, Yuri Alberto teve finalização desviada, e depois Arias protagonizou um milagre ao espalmar cabeçada "de manual" de André Ramalho em cobrança de escanteio.

Ramón põe alvinegro para frente. O técnico da equipe paulista usou uma preocupante lesão do volante Martínez, ainda na casa dos 25 minutos, para ousar e acionar o atacante Romero em campo: a nova configuração tática teve o versátil Carrillo ainda mais recuado, com Charles e Garro preenchendo o meio de campo.

Yuri arrisca e é premiado em virada. Diante do aumento do dilúvio em Itaquera, que começou a prejudicar o gramado e fez o técnico dos visitantes escorregar, o Corinthians virou com um inspirado Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu passe de Garro, cortou para o meio e mandou uma pancada de fora da área — sem dar qualquer chance de defesa para Arias e enlouquecendo de vez a Neo Química Arena antes do intervalo: 2 a 1.

Yuri Alberto aproveitou campo encharcado e arriscou de longe para virar o duelo ainda no 1° tempo Imagem: NELSON ALMEIDA/AFP

Pintura de Martirena esfria Neo Química. O Racing mostrou eficiência no retorno dos vestiários e voltou a marcar cedo, desta vez com a categoria de Martirena. O lateral dominou ainda no meio de campo, deu uma caneta em Garro, fintou Charles e tabelou com Almendra antes de bater cruzado e superar Hugo Souza: 2 a 2.

Martirena comemora gol marcado pelo Racing contra o Corinthians na Sul-Americana Imagem: NELSON ALMEIDA/AFP

Corintianos erram na pontaria. Menos agressivo em relação aos 45 minutos iniciais, o alvinegro, já com Alex Santana em campo após quase quatro meses afastado por lesão, passou a apostar na bola parada e em chutes de longa distância diante da dificuldade em romper a defesa. O problema é que a mira não estava calibrada: Garro, duas vezes, e Yuri Alberto, de cabeça, erraram o alvo. Diante da falta de boas jogadas, Ramón Díaz fez suas três últimas trocas: Matheuzinho, Bidon e Coronado entraram.

Chances perdidas encerram duelo. Aos poucos, o Racing tirou o ímpeto, valorizou o tempo corrido do relógio e deu sorte: em meio a um duelo truncado, Coronado encontrou Yuri, que escorou de cabeça buscando Romero. Livre na pequena área, o paraguaio, no entanto, se esticou e não conseguiu direcionar a bola para as redes — Alex Santana e Memphis também ficaram no quase já nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2x2 RACING

Data e horário: 24 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: ida da semifinal da Sul-Americana

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Memphis Depay (COR); Nardoni, Arias, Martínez (RAC)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Maxi Salas (RAC), aos 5 min do 1° tempo; Yuri Alberto (COR), aos 11 min e aos 32 min do 1° tempo; Martinera (RAC), aos 8 min do 2° tempo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Bidu; Martínez (Romero), Charles (Alex Santana), Carrillo (Bidon) e Garro (Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

RACING: Arias; Di Cesare, Sosa e García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra (Zuculini), Quintero (Luciano Vietto) e Rojas; Maxi Salas e Martínez (Quirós). Técnico: Gustavo Costas